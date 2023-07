Spaqi diplomon me sukses në FIBA Europe Coaching Certificate Ish-basketbollisti i njohur, Valentin Spaqi ka diplomuar me sukses në Programin FECC (FIBA Europe Coaching Certificate). Ky program ka filluar më 2021, ku Spaqi është përzgjedhur nga Federata e Basketbollit e Kosovës (FBK). Gjatë tri viteve trajnerët kanë ndjekur Programe të ndryshme zhvillimore për gjeneratat e reja. Spaqi së bashku me trajnerët tjerë ka ndjekur…