Spanjollët pro integrimit të Kosovës në BE
Lajme
Një sondazh i Eurobarometer tregon se shumica e qytetarëve në disa vende të Bashkimit Evropian që ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, janë pro anëtarësimit të saj në BE.
Në Spanjë, 53% e qytetarëve mbështesin integrimin evropian të Kosovës, ndërsa vetëm 27% janë kundër. Në Rumani, mbështetja është 52%, ndërsa kundërshtimi 36%.
Mbështetje më e ulët është regjistruar në Sllovaki (46%), Greqi (44%) dhe Qipro (40%). Mesatarja e pesë vendeve mosnjohëse tregon se 47% janë për anëtarësim, përballë 40% që janë kundër.
Rezultatet konsiderohen befasuese, veçanërisht në Spanjë, ku qytetarët shfaqin qëndrim më pozitiv ndaj integrimit të Kosovës sesa mesatarja e Bashkimit Evropian, e cila është 43%.