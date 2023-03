Spanja refuzoi kërkesën e karateistëve kosovarë, reagon Komiteti Olimpik: Është shqetësuese për vendet që e përziejnë sportin me politikën Shteti i Spanjës refuzoi kërkesën e sportistëve kosovarë të paraqiten me simbole shtetërore në Kampionatin Europian të Karatesë. Komiteti Olimpik i Kosovës ka reaguar sot gjatë ditës në lidhje me këtë temë duke e quajtur këtë shqetësim të madh dhe diskriminues për ato shtete që përziejnë sportin me polikën, shkruan Lajmi.net “Komiteti Olimpik i Kosovës…