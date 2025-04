Spanja prezanton një paketë prej 14.1 miliardë eurosh për të mbështetur ekonominë përballë tarifave të Trump

Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez kritikoi tarifat e SHBA-së si “të paprecedentë” duke i quajtur ato si një kthim në “proteksionizmin e shekullit të 19-të”.

Këto deklarata i bëri pasi ai propozoi një paketë të re prej 14.1 miliardë euro për të mbështetur ekonominë në përgjigje të vendimit të presidentit amerikan Donald Trump, shkruan The Guardian.

Ai tha gjithashtu se Europa duhet të vendosë një paketë kundër-tarifash dhe masash të tjera si përgjigje dhe të krijojë një fond ndihme të financuar nga të ardhurat nga tarifat e vendosura ndaj SHBA-së në këmbim.

Në një koment veçanërisht të mprehtë, të raportuar nga Reuters, Sánchez tha se Europa tani përballet me një sulm tregtar nga Perëndimi, ashtu siç po i përgjigjet një sulmi ushtarak nga Rusia në Lindje.

Ai tha se Spanja do të kalojë “këtë krizë të padrejtë dhe të pajustifikuar në të cilën disa njerëz kanë vendosur të zhytin botën”.

“Ne do të vazhdojmë të punojmë për integrimin europian, do të vazhdojmë të mbrojmë multilateralizmin, do të vazhdojmë të hapemi me botën dhe do të vazhdojmë të kërkojmë partnerë që respektojnë interesat tona dhe që ndajnë gjithashtu vlerat tona”.