Spanja e para e njohu Palestinën, ish-këshilltari i Laburistëve kërkon që ta njohë edhe Kosovën: Londra duhet ta kërkojë këtë
Reg Pula, ish-këshilltar i Laburistëve në Mbretërinë e Bashkuar, i ka kërkuar kryeministrit të Spanjës, Pedro Sanchez që Madridi ta njohë Kosovën, ashtu siç bëri me Palestinën.
Në një postim në X ku Sanchez mirëpriti njohjen e Palestinës nga Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja dhe Australia, Pula komentoi duke shkruar se njohja e Palestinës nga Spanja ua hapi rrugën shteteve të tjera.
“Megjithatë, mosnjohja nga e Kosovës nga Spanja forcon paqëndrueshmërinë në një pjesë tashmë të paqëndrueshme të Europës. Nëse siguria e Europës do të jetë qendrore për strategjinë e Mbretërisë së Bashkuar, ajo duhet të kërkojë ta përfshijë Spanjën në këtë çështje”, shkroi Pula, drejtor i Rud Petersen, drupit europian të komunikimeve strategjike.
🇪🇸 recognition of 🇵🇸 did pave the way for others to follow, including 🇬🇧. However, 🇪🇸 non-recognition of Kosovo 🇽🇰 reinforces instability in an already unstable part of Europe. If Europe’s security is to be central to 🇬🇧 strategy, it must seek to bring 🇪🇸 on board on this issue. https://t.co/muEcdk9pe1
— Reg Pula (@RegPula) September 21, 2025