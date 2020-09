Spanja bën “poker” ndaj Ukrainës, Gjermania barazon me Zvicrën!

La Roja mposhti 4-0 Ukrainën në stadiumin Alfredo Di Stefano në Madrid. Sergio Ramos realizoi dy golat e parë. Kapiteni është ngjitur në shifrën e 23 golave në total me kombëtaren, duke u renditur si golashënuesi i tetë më i mirë në historinë e iberikëve. Ansu Fati dhe Ferran Torres shënuan dy golat e tjerë, me Spanjën që ngjitet në vend të parë në grup pas frenimit të Gjermanisë në Basel, me talentin e Barcelonës Ansu Fati që u bë shënuesi më i ri në historinë e kombëtares spanjolle, pasi nuk ka mbushur ende 17-vjeç. Sërish barazim për “Pancerat”.

Ekipi i Low nuk ia doli të mposhtë Zvicrën, duke regjistruar rezultatin e dytë radhazi 1-1. Ilkay Gundogan lëshoi një gjuajtje të saktë nga jashtë zone në minutën e 14-t, ndërsa helvetët barazuan me anë të Silvan Widmer në minutën e 58-të. Pa fitues u mbyll edhe sfida e nxehtë mes Serbisë dhe Turqisë. Dueli i zhvilluar në Beograd pati shumë rivalitet, por asnjë gol. Kolarov u largua me të kuqe në minutën e 49-të, la vendasit me një lojtar më pak, por turqit nuk ia dolën të shfrytëzonin superioritetin numerik. Në fund 0-0 dhe të dy kombëtaret ndanë nga një pikë.