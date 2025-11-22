Spalletti nuk i jep minuta Edon Zhegrovës ndaj Fiorentinës

Skuadra e Juventusit ka barazuar 1:1 ndaj Fiorentinas në ndeshjen e vlefshme për javën e 12-të në Serie A.

Në këtë ndeshje s’pati minuta fare për lojtarin e Kombëtares së Kosovës, Edon Zhegrova.

Trajneri Luciano Spalletti kreu të gjitha zëvendësimet, por nuk i dha minuta “luanit” të Kosovës.

Juventusi ditë më parë dërgoi aeroplan privat për ta marr Zhegrovën në Prishtinë dhe prapë nuk i jep minuta.

