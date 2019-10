Trajnerit i pëlqen projekti teknik i Milanit dhe është i gatshëm të marrë drejtimin e ‘Rossonerëve’, por do të jetë e nevojshme të gjejnë ekuilibrin e duhur ekonomik me ‘Nerazzurri’.

Kjo për shkak që ish-tekniku i Romës ka ende një kontratë me Interin dhe kjo i prish punë milanezëve, përcjell lajmi.net.

Krerët e dy klubeve Elliott dhe Zhang janë në kontakt për të kërkuar marrëveshje.

Nëse gjithçka do zgjidhej, Spalleti do nënshkruante kontratë tre-vjeçare me Milanin. /Lajmi.net/