SPAK zbardh transaksionet, trajtimet mjekësore të familjes Meta në Austri kushtuan 18 mijë euro

Në dosjen e Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion listohen trajtimet mjekësore të ish-Presidentit Ilir Meta dhe ish-bashkëshortes së tij, Monika Kryemadhit, në Austri.

Sipas SPAK, ndërhyrjet me kosto të larta, ata nuk i kanë deklaruar.

Pjesë nga dosja hetimore:

Hetimet në lidhje me veprën penale “Refuzimi për deklarim, mosdeklarimi, fshehja dhe deklarimi i rremë i pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dite nëpunësve publikë, ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim”. Në funksion të hetimit lidhur me objektin e kallëzimit të shtetasit Halit Valteri dhe shtetasit Idajet Beqiri, u bë verifikimi i pretendimeve të kallëzuesve, se këta shtetas kanë fshehur shpenzimet lidhur me trajtimet mjekësore dhe estetike që kanë kryer në klinika jashtë vendit dhe konkretisht: SIGUR

Me shkresën Nr. 3143 Prot. datë 10 Tetor 2022 i është kërkuar autoriteteve gjyqësore- austriake, të dhënat dhe dokumentacionin shëndetësor që lidhet me pacientët Ilir Metaj (Meta), Monika Kryemadhi, Bora Metaj, Besar Metaj dhe Era Metaj, të dhënat për dokumentacionin financiar duke përfshirë fatura shpenzimi, mandate arkëtimi, mandate bankare, identifikim të numrave të llogarive bankare nga ku janë bërë transfertat, informacion mbi mbajtësin e llogarive bankare, etj. Këto të dhëna u kërkuan të merren pranë klinikës private “Golldenes Kreuz”dhe në spitalin shtetëror të Vjenës.

Në përgjigje të letërporosisë, me shkresën nr. Ref: 2022-0.899.988 datë 15 Dhjetor 2022, Prokuroria Vjenës ka përcjellë dokumentacion me të dhënat si vijon:

Në bisedën e datës 9 Nëntor 2014 që Monika Kryemadhi ka zhvilluar me Mirza Alibegajn nëpërmjet aplikacionit Whatsapp, i kërkon Mirzës që të presë biletën e avionit për Ilir Metën vajte për ditën e martë që nga verifikimi në kalendar është data 11 Nëntor 2014 dhe kthimi në datën 16 Nëntor 2014. Monika Kryemadhi ka shkruajtur “Po bëja edhe Ilirit me linjën tuaj… Edhe vajtjen të martën në drekë në orën 3…. Beja ti te gjithën aty ku e ke bere ti qe te jeni bashke”. Mirza ka bërë blerjen e biletës për Ilir Metaj dhe i ka dërguar Monikës foton e biletës duke i shkruajtur “bileta u mbyll”. Bileta është blerë në agjencinë Odisea Travel & Tours.

Nga këqyrja e sistemit TIMS për hyrjet dhe daljet e Ilir Metës dhe Mirza Alibegaj rezultoi se Iliri ka dalë nga Shqipëria në datën 11 Nëntor 2014, duke udhëtuar me linjën Austrian Airlines, dhe është kthyer në datën 16 Nëntor 2014 me Austrian Airlines. Mirza Alibegaj ka dalë në datën 09 Nëntor 2014 dhe ka hyrë në Shqipëri në datën 16 Nëntor 2014, duke udhëtuar me të njëjtën linjë Austrian Airlines.

Nga verifikimi i llogarive bankare që Monika Kryemadhi ka në bankat e nivelit të dytë në Shqipëri, nuk rezulton asnjë pagesë në vlerën 7.984 Euro në vitin 2014. Iu kërkua autoriteteve gjyqësore te Republikës së Austrisë informacion mbi shpenzimet financiare te kryer në qendrën (llixhën) Lanserhof nga Monika Kryemadhi, Ilir Metaj etj. gjatë periudhës 21 Mars 2013-16 Maj 2013, ndërkohë që një pjesë e shpenzimeve me shumë mbi 300 mijë lekë duhet të deklaroheshin si zë më vete.

Nga këqyrja e aktit të ekspertimit Nr. 260, datë 21 Dhjetor 2013, rezultoi se në 6 Tetor 2014, zyra e rezervimit të qendrës Lanserhof i ka kërkuar Monika Kryemadhit nëpërmjet email- it, që të bëjë parapagim për rezervimin dhe bashkëlidhur email-it i ka dërguar të dhëna për llogarinë bankare të Lanserhof. Këto të dhëna, Monika Kryemadhi po atë ditë ia ka dërguar Mirza Alibegaj në adresën mirza.alibegaj@ lespot.al. Në datën 27 Tetor 2014, në bisedën e zhvilluar midis Monika Kryemadhit dhe Mirza Alibegaj, Monika i ka dërguar Mirzës email-in që Bianca Bücher nga qendra e trajtimit mjekësor Lanserhof i ka dërguar, ku ndër të tjera i shkruan: – E dashur Monika, konfirmojmë marrjen prej llogarisë tënde bankare të shumës prej 7,984 Euro për katër persona ku ju keni rezervuar dy javë nga 2 Nëntor deri në 16 Nëntor dhe tre personat e tjerë nga data 9 Nëntor deri në 16 Nëntor.

Nga bisedat e zhvilluara nga Monika Kryemadhi si dhe nga fotot e dërguara tek Thodhori Çami, rezulton se Monika ka kryer trajtime mjekësore në Lanserhof prej datës 02 Nëntor 2014 deri në 16 Nëntor 2014. Në emailin e datës 06 Tetor 2014, që Monika Kryemadhi i ka dërguar Reservierung Lans, nga ku rezulton se Monika Kryemadhi do të qëndrojë 2 javë në Lanserhof, Ilir Metaj do të qëndronte 1 javë, Theodhori Çami do të qëndronte 1 javë dhe Mirza Alibegaj do të qëndronte 1 javë.

Pacienti Bora Metaj… ka paguar cash në datën 22 Mars 2013, shumën prej 8.114 Euro nga të cilat 6.000 Euro parapagim.

Pacienti Ilir Metaj me nr. pacienti 1061023, ka qenë i shtruar në klinikën Konfraternitat nga data 21 Mars 2013 deri në datën 25 Mars 2013 dhe për trajtimin mjekësor që ka marrë, ka paguar cash në datën 22 Mars 2013, shumën prej 7.341 Euro nga të cilat 6.000 Euro parapagim.

Pacienti Monika Kryemadhi me nr. pacienti 1061070, ka qenë e shtruar në klinikën Konfraternitat nga data 22 Mars 2013 deri në datën 22 Mars 2013, dhe për trajtimin mjekësor që ka marrë, ka paguar shumën prej 1.474 Euro. Pagesa nuk jep detaje për mënyrën se si është kryer.

Pacienti Monika Kryemadhi me nr. pacienti 1061070, ka qenë e shtruar në klinikën Konfraternitat nga data 16 Maj 2013 deri në datën 16 Maj 2013 dhe për trajtimin mjekësor që ka marrë, ka paguar cash në datën 16 Maj 2013, shumën prej 500 Euro. Pagesa është bërë me karte krediti Maestro A 000000004306 me nr. xXXX XXXX XXXX xxx2 288 001 121, SVC201 (1), IIN 67027.

Nga shqyrtimi i deklaratave periodike/vjetore të shtetasve Ilir Metaj dhe Monika Kryemadhi për vitin 2013 rezulton se janë deklaruar pakësim i gjendjes cash me 10.000 Euro dhe pakësim i gjendjes së llogarisë së pagës në vlerën 243.000 lekë. Në rubrikën shpenzime të deklarueshme nuk kanë deklaruar shpenzime mjekësore në vlerën 17.429 Euro të shpenzuara

Në përgjigje të letërporosisë është informuar se për periudhën 28 Korrik 2013 -15 Tetor 2023, Ilir Metaj, Monika Kryemadhi dhe Bora Metaj kanë qëndruar në Lanserhof gjithsej 8 (tetë) herë. Sipas dokumenteve të qëndrimit, pagesave për rezervim dhe pagesave për trajtimin, rezultoi se këta shtetas kanë shpenzuar për qëndrimin e tyre në këtë resort, shumën prej 98.677 Euro e ndarë sipas viteve si më poshtë:

1. Monika Kryemadhi ka qëndruar në Lanserhof nga data 28 Korrik 2013 deri në datën 04 Gusht 2013, në dhomën nr. 62, ka paguar gjithsej 7.258 Euro nga të cilat 4.000 Euro me transfertë bankare të datës 18 Korrik 2013 (llog. 119835 e Monikes) dhe shumën 3.258 Euro me para në dorë.

2. Monika Kryemadhi ka qëndruar në Lanserhof nga data 2 Nëntor 2014 deri në datën 16 Nëntor 2014, në dhomën nr. 91 dhe në datën 15 Nëntor 2014 ka paguar gjithsej 10.375 Euro me para në dorë. Ilir Metaj ka qëndruar në Lanserhof prej datës 9 Nëntor 2014 deri në datën 16 Nëntor 2014, në dhomën 91, ka paguar shumën 7.984 Euro me transfertë bankare të paguara nga Mirza Alibegaj në datën 16 Tetor 2014, në drejtim të llogarisë Nr. AT773600000001042399. (Nga këqyrja e datës 12 Shkurt 2024, që iu bë transfertave bankare të kryera nga klientë të Credins Bank, rezulton se në datën 15 Tetor 2014, Mirza Alibegaj mbajtëse e llogarisë nr. 622064 ka urdhëruar transferimin e shumës 8.000 Euro në drejtim të llogarisë Nr. AT773600000001042399, Lanserhof).

3. Monika Kryemadhi ka qëndruar në Lanserhof nga data 26 Korrik 2015 deri në datën 08 Gusht 2015, në dhomën nr. 23 dhe në datën 7 Gusht 2015 ka paguar gjithsej 13.244 Euro, nga të cilat 6.000 Euro jane paguar me transfertë bankare nga Fatime Kryemadhi (Ilog. 624312 Fatime) dhe 7.244 Euro me para në dorë. Bora Metaj ka qëndruar në Lanserhof nga à data 26 Korrik 2015 deri në datën 02 Gusht 2015, në dhomën nr. 23, dhe në datën 1 Gusht 2015 ka paguar 3.509 Euro, me para në dorë. Ilir Metaj ka qëndruar në Lanserhof nga data 02 Gusht 2015 deri në datën 08 Gusht 2015, në dhomën nr. 23 dhe në datën 7 Gusht 2015 ka paguar gjithsej 4.359 Euro, me para në dorë.

4. Monika Kryemadhi ka qëndruar në Lanserhof nga data 11 Janar 2017 deri në datën 21 Janar 2017, në dhomën nr. 342 dhe ka paguar gjithsej 13.133 Euro, nga të cilat 1.250 Euro janë paguar në datën 28 Dhjetor 2016 me transfertë bankare nga Monika (Ilog. 119835 e Monikes) dhe 10.238 Euro janë paguar në datën 19 Janar 2017, me para në dorë.

5. Monika Kryemadhi ka qëndruar në Lanserhof nga data 15 Tetor 2023 deri në datën 27 Tetor 2023, në dhomën nr. 84 dhe ka paguar gjithsej 19.881 Euro, me transfertë bankare. Ilir Metaj ka qëndruar në Lanserhof nga data 15 Tetor 2023 deri në datën 27 Tetor 2023, në dhomën nr. 84 dhe ka paguar gjithsej 18.934 Euro, me transfertë bankare nga karta Visa. /TCh