SPAK aksion në 5 qytete, Elbasani më i goditur pas rrëfimit të Dumanit

Aksioni nga SPAK mësohet se është ende në vijim ndërsa ka nisur që nga orët e para të mëngjesit të kësaj të enjteje.

Në Elbasan, raportohet se rezultojnë me urdhër ndalimi edhe oficerë policie. Ata dyshohet se kanë bashkëpunuar me bandat kriminale. Në këtë qytet mësohet se janë prerë 13 urdhër ndalimi. Arrestimet në Elbasan po kryhen pas “zbërthimit” të Nuredin Dumanit në SPAK. Ai mendohet se ka treguar për shumë ngjarje kriminale që fshihen pas emrit të tij. Dumani është akuzuar se përdorej nga bandat kriminale si vrasës me pagesë.

Grupet kriminale që janë shënjestruar sot nga SPAK akuzohen, për vrasje, rrëmbime, grabitje e shumë ngjarje të tjera të ndodhura ndër vite. /abcnews.al