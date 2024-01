Spajiq: Është në interesin tonë të thellë kombëtar të ruajmë paqen në Kosovë

Kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajiq ka thënë se Mali i Zi është i gatshëm për të kontribuuar në sigurinë e rajonit.

Spajiq shtoi se ruajtja e paqes në Kosovë është në interesin kombëtar të Malit të Zi dhe se ata janë të gatshëm ta forcojnë pozitën e tyre në vendin tonë.

“Sipas angazhimit tonë, ne jemi vërtet shumë të pranishëm në Kosovë. Ne jemi të gatshëm të forcojmë pozitën tonë në Kosovë, mendojmë se situata është qetësuar kohët e fundit, por siç e kemi diskutuar, jemi gjithmonë të gatshëm të ndihmojmë dhe është në interesin tonë të thellë kombëtar, siç thashë, të ruajmë paqen në Kosovë. E njëjta gjë vlen edhe për Bosnjën dhe Hercegovinën, angazhimet tona të palëkundura për integritetin territorial dhe paqen e Bosnjës janë me rëndësi të madhe për Malin e Zi, siç them unë, ne ndajmë kufirin e madh me Bosnjën dhe Hercegovinën. Ne kemi ofruar ndihmën tonë për sa i përket ekspertëve dhe trajnimeve për njerëzit në Bosnje, ndaj jemi patjetër të gatshëm të jemi aleat të besueshëm të NATO-s në çdo formë dhe mënyrë”, tha ai, shkruan KP.

Këto deklarime Spajiq i bëri pas takimit që kishte me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg.

Stoltenberg tha në anën tjetër se dialogu Kosovë-Serbi është e vetmja rrugë përpara për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme mes dy vendeve.

“Paqja dhe stabiliteti në rajon kanë rëndësi për të gjithë NATO-n. Prandaj, u shqetësuam shumë kur pamë një optikë të dhunës dhe tensioneve gjatë vitit të kaluar me disa incidente shumë të rënda, veçanërisht në Kosovë. Dhe kjo çoi në vendimin e komandantëve tanë ushtarakë për të përforcuar KFOR-in, misionin paqeruajtës në Kosovë me 1000 trupa shtesë, sepse NATO duhet të jetë në gjendje të sigurojë që ne po e mbajmë mandatin tonë të OKB-së për të garantuar stabilitetin dhe lëvizjen e lirisë për të gjitha komunitetet në Kosovë. Dhe ky ishte mesazhi im kryesor edhe kur vizitova Kosovën dhe rajonin vjeshtën e kaluar, dhe ne vazhdimisht po vlerësojmë çdo nevojë për përshtatje të mëtejshme apo prani”, deklaroi ai, transmeton lajmi.net.