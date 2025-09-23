Spahiu: Tahiri po merr simpatinë e fansave të Fatonit – Peci ia ka huqë fushatës në Mitrovicë
Analisti Nexhmedin Spahiu duke komentuar garën në Mitrovicë për zgjedhjet më 12 tetor, tha se Arian Tahiri i PDK-së është duke marrë simpatinë e fansave më të flaktë të Faton Pecit. Sipas Spahiut, Peci ia ka “huqë fusahatës”. “Fatoni ia ka huqë fushatës tërësisht, të kesh dyfish më shumë vota në një komunë sesa kryetari…
Lajme
Analisti Nexhmedin Spahiu duke komentuar garën në Mitrovicë për zgjedhjet më 12 tetor, tha se Arian Tahiri i PDK-së është duke marrë simpatinë e fansave më të flaktë të Faton Pecit.
Sipas Spahiut, Peci ia ka “huqë fusahatës”.
“Fatoni ia ka huqë fushatës tërësisht, të kesh dyfish më shumë vota në një komunë sesa kryetari aktual dhe kandidati për kryeministër nuk është pak. Pe shoh nga aktivitet në terren, aktivistët që janë kanë për ndryshim, fansa të flaktë të Faton Pecit është duke ia marrë Ariani. Një gjë nuk e ka kuptu, duke i marrë gjithë ato vota (në zgjedhjet nacionale), ndër pesë më të votuarit në vend, tash nëse livdohet me qato vota qytetari thotë me votën tem po livdohet a, hajt se sta jepi tash dhe kjo është një qasje e gabuar”, tha Spahiu në Pressing.