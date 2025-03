Spahiu: Për me e marrë Serbia veriun duhet me pushtu krejt Kosovën, s’mund ta bëjë

Njohësi i çështjeve politike, Nexhmedin Spahiu tha se Serbia për ta marr veriun, duhet së pari ta pushtojë tërë Kosovën.

Këtë, Spahiu thotë se Serbia nuk mundet ta bëjë asnjëherë.

“Për me marrë veriun duhet me hy nga Kamenica, e me ardhë në Prishtinë, me marrë Prishtinën e me shku tek me marrë Leposaviqin. Për me e marrë Serbia veriun duhet me e pushtu krejt Kosovën, s’mundet me e bë”, tha ai në klankosova.

Spahiu thotë se korrigjim të kufijve pa luftë nuk do të ketë.