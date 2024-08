Spahiu: Një pjesë e elektoratit të PDK-së do të kalojë te AAK – Nisma Profesori universitar, Nexhmedin Spahiu, është i bindur që një pjesë e elektoratit të PDK-së do të kalojë në koalicionin AAK – Nisma. Sipas tij, kjo do të ndodhë për arsyen se tashmë në këtë koalicion janë bërë bashkë komandantë të UÇK-së, derisa thotë se në PDK kanë mbetur disa “kullera”. “Jam i sigurt që një…