Spahiu kritik me Ramën: Nuk shkohet gruan e huaj me kapë për qafe, e turpshme – Si u ndje zotëria i parë?
Nexhmedin Spahiu ka kritikuar ashpër kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, për ndërhyrjen e tij gjatë një paraqitjeje publike të Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, duke e cilësuar veprimin si të pahijshëm dhe poshtërues. Në emisionin “Kosova Live”, Spahiu tha se sjellja e Ramës ishte e papranueshme dhe jashtë çdo norme të etikës shtetërore. “Sjellja e…
Nexhmedin Spahiu ka kritikuar ashpër kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, për ndërhyrjen e tij gjatë një paraqitjeje publike të Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, duke e cilësuar veprimin si të pahijshëm dhe poshtërues.
Në emisionin “Kosova Live”, Spahiu tha se sjellja e Ramës ishte e papranueshme dhe jashtë çdo norme të etikës shtetërore.
“Sjellja e tij ishte skajshmërisht e pahijshme, pa skrupull dhe e turpshme. Nuk shkohet gruaja e huaj me e kap përqafe. Mund ta imagjinoj se si ndihet zotëria i parë i Kosovës për këtë rast. Unë, si qytetar i Kosovës, jam ndier tepër i poshtëruar nga kjo sjellje,” u shpreh Spahiu.
Sipas tij, veprimi i Ramës përbën në radhë të parë nënçmim ndaj Presidentes Osmani, pavarësisht se në pamje të parë mund të duket si një gjest lavdërues.
“Ai ka mundur shumë lehtë ta shprehte vlerësimin në një konferencë për media, duke thënë se meritat i ka Presidentja. Kjo do të ishte krejt normale. Por të ndërhysh në mes të një paraqitjeje publike dhe ta përqafosh një grua të huaj, nuk më duket aspak e hijshme,” theksoi Spahiu.
Ai shtoi se Rama ka bërë edhe më herët gjeste të ngjashme, përfshirë edhe ndaj kryeministrit të Kosovës, duke i cilësuar këto sjellje si të papërshtatshme dhe poshtëruese.
Deri mysafirë e tjerët nuk u pranuan me këto deklarata, Saphiu vazhdoj analizën e tij tutje duke thëne së veprimi i Ramës nuk kishte qëllime të nngacmimi seksual, por poshtërimi në një formë tjetër.
“Qëllimi nuk ka qenë ngacmimi seksual, por ka qenë nënçmimi. Edhe në një moment gëzimi, sjelljet nuk manifestohen në këtë formë Ai do të mund të kishte dalë edhe lakuriq.” tha ai.