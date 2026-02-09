Spacialja shfaq deklaratën e Limajt për narrativën e saj mbi strukturën e Shtabit të UÇK-së
Zyra e Prokurorit të Specializuar pas një pauze ka vazhduar fjalën përmbyllëse, në gjyqin e madh ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe të tjerëve, me pretendimet e tyre për funksionimin dhe strukturat e Shtabit të Përgjithshëm.
Sipas prokurorit, të akuzuarit kanë pasur kompetencë mbi strukturat që ekzistonin dhe i kanë përdoruar për të ekzekutuar planin e tyre që e quajnë “kriminal”.
Në pjesën e parë, ai ka përmendur vendet strategjike të UÇK-së, që sipas tij janë caktuar për të pasur kontroll.
“Vendet e caktuara për Shtabin e Përgjithshëm, ishin të rëndësishme për kontekstin dhe janë përzgjedhur në mënyrë strategjike, për të siguruar që të operonin dhe të ushtronin kontroll në mënyrë efektive. Shtabi ka përdorur disa vende, në Drenicë, Pashtrik dhe Nerodime. Në fillim të periudhës së aktakuzës, shtabi e kishte bazën dhe funksiononte në Likofc. Këto vende dhe seli, ishin në qendër të Kosovës, në afërsi të zonave operative, duke lehtësuar kontrollin e Shtabit, ashtu siç është shpjeguar nga Fatmir Limaj”
E për këtë çështje, është shfaqur edhe një deklaratë e Fatmir Limajt.
“Pa marrë parasysh terrenin, e kishte vendin më të sigurt vendosjen në këtë pjesë të Kosovës, nga ku do të ndërlidhte veprimet ushtarake dhe komunikimin me të gjitha njësitë ushtarake anekënd Kosovës. Kjo ishte qendra e Kosovës, në të cilën mund të komunikohej me të gjitha anët e Kosovës. Prandaj, edhe vendosëm që shtabi ta kalojë pjesën më të madhe në këtë pjesë”, thotë Limaj.