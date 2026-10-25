Sot zgjedhjet parlamentare në Serbi, Koalicioni Shqiptar garon me numrin rendor 17
Më 25 tetor në Serbi mbahen zgjedhjet e parakohshme për Parlamentin prej 250 ulësesh, në të cilat Koalicioni Shqiptar garon si subjekt i vetëm politik i shqiptarëve të Luginës së Preshevës, me numrin rendor 17, teksa serbët nga Kosova mund të votojnë në vendvotimet e vendosura në Vranjë, Kurshumli, Rashkë dhe Tutin. Qendrat e votimit…
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Më 25 tetor në Serbi mbahen zgjedhjet e parakohshme për Parlamentin prej 250 ulësesh, në të cilat Koalicioni Shqiptar garon si subjekt i vetëm politik i shqiptarëve të Luginës së Preshevës, me numrin rendor 17, teksa serbët nga Kosova mund të votojnë në vendvotimet e vendosura në Vranjë, Kurshumli, Rashkë dhe Tutin.
Qendrat e votimit do të hapen në orën 07:00 dhe do të mbyllen në orën 20:00. Votuesit duhet të kenë letërnjoftim ose pasaportë të vlefshme, ndërsa njoftimi zyrtar për votim nuk është i nevojshëm pasi kushti i vetëm thelbësor është regjistrimi në listën zgjedhore. Në këto zgjedhje garojnë gjithsej 18 lista.
Sipas Komisionit Zgjedhor Republikan, numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar është 6 milionë e 450 mijë e 523, ndërsa votimi organizohet në gjithsej 8 mijë e 392 vendvotime. Nga vendvotimet në Serbi, 29 ndodhen brenda institucioneve korrektuese. Në zgjedhje, serbët nga Kosova mund të votojnë në 60 vendvotime në Vranjë, Kurshumli, Rashkë dhe Tutin.
Statusi i regjistrimit mund të verifikohet përmes portalit zyrtar të listave zgjedhore, duke përdorur numrin unik të identifikimit të qytetarit dhe numrin e letërnjoftimit.
Brenda 96 orëve nga marrja e të gjitha raporteve të konsoliduara mbi rezultatet e votimit nga çdo vendvotim, Komisioni Zgjedhor Republikan përpilon dhe publikon një raport gjithëpërfshirës mbi rezultatet e zgjedhjeve.
Ky raport përfshin numrin e përgjithshëm të votuesve të regjistruar në listën zgjedhore, numrin e votuesve që kanë dalë në votime, numrin e votuesve që kanë votuar, numrin e fletëvotimeve të pavlefshme dhe të vlefshme, numrin e votave të marra nga secila listë zgjedhore, si dhe numrin e mandateve parlamentare të fituara nga secila listë.