Sot zgjedhjet e pjesshme lokale në katër komunat veriore

Sot, në katër komunat veriore të Kosovës, Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq do të mbahen zgjedhjet lokale.

Këto zgjedhje derivuan pas dorëheqjes së kryetarëve në nëntor të vitit të kaluar, derisa me vendim të presidentes e koordinim të partive politike, u vendos data 23 prill si finalja e mbajtjes së këtyre zgjedhjeve, përcjell lajmi.net.

Përderisa nga kampi serb kanë thënë se këto zgjedhje janë vdekje për demokracinë, kryeministri i Republikës së Kosovës ka ftuar banorët serbë të vendit tonë që të dalin dhe ta shfrytëzojnë këtë të drejtë demokratike.

Në anën tjetër, euro-amerikanët i kanë mbështetur këto zgjedhje, duke thënë se do ta njohin rezultatin, pavarësisht asaj se cili do të jetë numri i personave që do të votojnë.

Kujtojmë se momentalisht janë dhjetë kandidatë, pas tërheqjes së Aleksandar Jaballanoviq.

Nga këta dhjetë kandidatë, vetëm një është nga radhët e serbëve. Sllagjana Pantiq, kandidatja e pavarur për Zveçan.

Në anën tjetër, nëntë të tjerë do të jenë shqiptarë, të PDK-së dhe VV-së.

Të drejtë votimi sot kanë 45 mijë e 95 qytetarë.