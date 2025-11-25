Sot vazhdon gjykimi për rastin tragjik në “Pulse” të Koçanit
Gjykimi për zjarrin tragjik në diskoteken Pulse në Koçani, ku humbën jetën 63 persona dhe u plagosën mbi 200 të tjerë, vazhdon sot në sallën e gjyqit në Qendrën Korrektuese të Idrizovës.
Sipas njoftimeve, seanca do të vazhdojë me paraqitjen e fajësisë dhe fjalëve hyrëse nga mbrojtja, pasi prokuroria paraqiti fjalët e saj hyrëse në seancën e mëparshme.
Prokurori Borçe Janev theksoi në fjalën e tij hyrëse se hetimi dhe provat synojnë të përcaktojnë përgjegjësinë specifike – kush e lejoi, kush heshti dhe kush nuk reagoi për të parandaluar tragjedinë.Ai theksoi se kërkimi i drejtësisë nuk motivohet nga hakmarrja, por nga nevoja për të vërtetuar paligjshmërinë që ka zgjatur me vite.
Ai njoftoi se provat do të tregojnë se Pulse ka vepruar me vite në shkelje të standardeve të sigurisë – pa sistem mbrojtjeje nga zjarri, me materiale lehtësisht të ndezshme, pa dalje të mjaftueshme evakuimi dhe me tejkalim të numrit të lejuar të vizitorëve. Sipas aktakuzës, rreziku ishte i dukshëm dhe zyrtarët kishin detyrim të reagonin, por nuk reaguan.
Në fillim të seancës, Gjykata Themelore Penale e Shkupit vendosi ta bashkojë çështjen me procedurën kundër pronarit të diskotekës.
Tragjedia e 16 marsit 2025, sipas prokurorisë, është rezultat i neglizhencës sistematike: diskoteka funksionoi pa kushte minimale teknike, kishte vetëm një dalje dhe pjesa e brendshme ishte e mbushur me materiale toksike dhe lehtësisht të ndezshme. Në mbrëmjen kritike, mbi 600 të ftuar u lejuan të hynin pa kontroll, përfshirë të mitur pas mesnatës.
Performanca e grupit “DNK” u organizua me përdorimin e efekteve piroteknike dhe sfungjeri i tavanit, gjatë djegies, lëshoi gazra vdekjeprurës që kontribuan në përhapjen e shpejtë të flakës dhe një numër të lartë viktimash.
Seanca u zhvillua nën masa të shtuara sigurie dhe në sallën e gjyqit morën pjesë të pandehurit, të afërm të viktimave, përfaqësues të prokurorisë dhe mbrojtjes, si dhe gazetarë vendas dhe të huaj.
37 të pandehur u ulën në bankën e të akuzuarve – 34 individë dhe tre persona juridikë, përfshirë pronarë, menaxherë, inspektorë, ish-kryetarë bashkie, anëtarë të shërbimit të sigurisë dhe nëpunës civilë.
Paralelisht me procedurën kryesore, po zhvillohet një hetim kundër disa oficerëve të policisë të dyshuar se kanë dhënë siguri të rreme për vite me radhë dhe kanë lejuar që diskoteka të funksionojë pa përmbushur kushtet e sigurisë.
Disa prej tyre janë në paraburgim, ndërsa të tjerët janë nën masa paraprake.
Javën e kaluar, Prokuroria njoftoi se një procedurë ishte nisur edhe kundër punonjësve të Zyrës së të Ardhurave Publike, të dyshuar për ryshfet dhe abuzime në lidhje me këtë rast.
Sipas informacioneve të fundit nga Ministria e Shëndetësisë, gjendja e të plagosurve që i mbijetuan zjarrit është e qëndrueshme. Nga 20 të plagosurit më rëndë, 10 mbeten në gjendje të rëndë, por nën kontroll.