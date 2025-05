Sot varroset 26 vjeçarja nga Peja që u godit me veturë nga polici Më 1 prill, në Qyshk të Pejës, ndodhi një aksident i rëndë ku një 26 vjeçare ishte goditur nga një veturë që drejtohej nga një polic jashtë detyrës zyrtare. Derisa dje u dha lajmi i hidhur se Zana Gjevukaj, ka vdekur. Familja njofton se e ndjera do të varroset sot. Ceremonia e varrimit do të…