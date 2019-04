Sot tërhiqet shorti për zgjedhjet në veri

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), sot do të bëjë tërheqjen e shortit për renditjen e kandidatëve të subjekteve politike për zgjedhjet e jashtëzakonshme të komunave veriore.

“Të martën në ora 11:00 do të bëhet tërheqja e shortit për renditjen e subjekteve politike dhe kandidatëve në fletëvotimet e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për Kryetar në komunat: Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Leposaviq dhe Zubin Potok”, thuhet në njoftimin për media.

Partia Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lista serbe janë tri subjektet që kanë aplikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet e 19 majit, për kryetar në katër komunat veriore.

Në KQZ bënë me dije se, të gjitha aplikimet do të shqyrtohen nga Zyra për Regjistrim të Partive Politike dhe Certifikim, që do të paraqesë në KQZ rekomandimet përkatëse për secilin prej tyre. /Lajmi.net/