Sot tërhiqet shorti për fazën e grupeve të Champions League – këto janë vazot Kompeticioni më prestigjioz në futbollin evropian për klube, Champions League do të mësojë sot përbërjet e grupeve. Shorti për grupet e sezonit 2022/23 në Champions League do të tërhiqet në Stamboll të Turqisë, përcjell lajmi.net. Tërheqja e shortit do të bëhet sot, me fillim nga ora 18:00. Shorti përfshinë 32 skuadra, 26 prej të cilave…