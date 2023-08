Sot temperaturat deri në 35 gradë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) parashikon që sot (e enjte) të mbajë mot me diell dhe vranësira të pjesshme. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 11-15 gradë celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 32-35 gradë celsius. Do të fryjë erë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi 1 deri 7 m/s. Për shkak të…