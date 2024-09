Sot të gjithë qytetarët mund të udhëtojnë pa pagesë me autobusët e trafikut urban dhe biçikletat publike Të gjithë qytetarët sot do të mund të udhëtojnë pa pagesë me autobusët e trafikut urban dhe me biçikletat publike në kryeqytet. Kjo do të bëhet në kuadër të Javës Evropiane të Mobilitetit. “Të nderuar qytetarë, Të hënën, më 16.09.2024, të gjithë mund të udhëtoni pa pagesë me autobusët e Trafikut Urban në Prishtinë. Gjithashtu,…