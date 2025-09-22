Sot seanca e radhës në rastin e Liridona Ademajt
Sot pritet të vazhdojë gjykimi në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, ka bërë të ditur vëllai i së ndjerës, Leonardi.
Seanca do të nisë nga ora 09:00.
“Ju njoftojmë se vazhdimi i gjykimit në rastin e vrasjes së më të dashurës tonë Liridona Ademaj vazhdon nesër ne ora 09.00. Shpresojmë që mediat do ta përcjellin seancën”, ka shkruar Leondard Ademaj në Facebook.
Seanca e fundit në rastin e Liridona Ademajt është mbajtur më 14 korrik të këtij viti. Gjatë kësaj seance, vëllai i Liridonës është përgjigjur edhe në pyetjet e Naim Murselit – i akuzuar për vrasjen e 30-vjeçares.
Në fjalën e fundit me të përmbyllur dëshminë e tij, në rastin e vrasjes së motrës së tij Liridonës, ai kërkoi para trupit gjykues dënim kapital për dorasin.
“Andaj duke marrë parasysh natyrën e viktimës, po ashtu rrethanat kriminale të cilat i kanë bërë, dënimi të jetë kapital pasi që dënimin populli e ka dhënë vetë”, pati thënë ai në fund të dëshmisë.
Liridona Ademaj u vra më 29 nëntor të vitit 2023, në Bërnicë të Prishtinës. Në mesin e të dyshuarve është edhe ish-bashkëshorti i saj, Naim Murseli.
Dyshohet se ai i kishte premtuar Granit Plavës, 30 mijë euro për ta kryer krimin e rëndë, ndërsa, i arrestuari tjetër për këtë rast është edhe Kushtrim Kokalla.