Sot protestohet kundër politikave serbe ndaj vendbanimeve shqiptare në Luginë Gjatë ditës së sotme do të organizohet një protestë kundër politikave serbe ndaj vendbanimeve shqiptare në Serbi. Këtë protestë pritet ta organizojë Këshilli organizativ i Kuvendit Kombëtar për Kosovën dhe Unioni shqiptar i Shoqërisë Civile. Protesta pritet të fillojë në ora 11:00 dhe do të jetë një marsh i cili do të niset nga sheshi…