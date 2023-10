Sot pritet të konstituohet Komisioni Hetimor për rezervat shtetërore Sot pritet të konstituohet Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezervat shtetërore, keqpërdorimet dhe abuzimet e mundshme me rezervat shtetërore nëpërmjet kualifikimit të procedurës si sekret shtetëror për furnizime të tilla. Iniciuesi për themelimin e këtij komisioni është shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi.…