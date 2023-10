Sot pritet hapja e kufirit mes Gazës dhe Egjiptit, teksa ShBA-ja paralajmëron situatë kaotike Këtë të shtunë është paralajmëruar nga ambasada e SHBA-së në Izrael se do të hapet Kalimi kufitar Rafah midis Gazës dhe Egjiptit. Ambasada tha se ka marrë informacion se vendkalimi Rafah do të hapet në orën 8 të mëngjesit e nëse hapet, zyrtarët nuk janë të sigurt se sa kohë do të mbetet kështu për…