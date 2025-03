Sot nisin punimet në sheshin “Xhorxh Bush” Sot pritet të nisin punimet në rrugën “Xhorxh Bush” në Prishtinë. Me këtë rast në këtë aktivitet do të marrin pjesë Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama si dhe disa drejtor të Komunës së Prishtinës. Në bazë të njoftimit thuhet se punimet do të nisin nga ora 09:00, transmeton lajmi.net. Punimet për ndërtimin e sheshit “Xhorxh…