Sot nis java e 31-të në Superligë, dy super ndeshje na presin Java e 31-të në Superligën e Kosovës në basketboll nis sot me dy ndeshje shumë interesante. Gjilani do të jetë nikoqir i Suharekës, me dy skuadrat që po luftojnë për mbijetesë. Gjilani momentalisht është i shtati me 39 pikë, kurse Suhareka është e parafundit me gjashtë pikë më pak. Ndeshja tjetër luhet në Suharekë, atje…