Sot në ‘Minatori’ Prishtina kërkon finalen, Trepça barazimin e ndeshjeve Sot me fillim nga ora 17:15 do të fillojë dueli ndërmjet Trepçës dhe Sigal Prishtinës, në kuadër të serisë së gjysmëfinaleve të Superligës së Kosovës në basketboll. Ky do të jetë takimi i katërt në mes të mitrovicasve dhe kryeqytetasve, derisa këta të fundit udhëheqin 2-1 me ndeshje. Nëse Prishtina e fiton këtë ballafaqim në…