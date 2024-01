Sot mot me shi e borë në viset malore Prishtina Weather ka njoftuar se sot në Kosovë do të mbajë mot kryesisht me vranësira. Pasdite dhe në mbrëmjë, në disa vende pritet të ketë shi, ndërsa në viset malore borë. “15.01 – Kryesisht me vransira. Pasdite më vonë dhe në mbrëmje vende-vende priten edhe reshje shiu, ndërsa në vise malore reshje dëbore.”