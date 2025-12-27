Sot mot me diell, temperaturat deri në 7°C
Ditën e sotme mbi vendin tonë parashikohet të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell në orët e mëngjesit.
Megjithatë, më pas gjatë ditës pritet vranësirat të tërhiqen.
Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi i veriut, me shpejtësi prej 10-35 km/h.
Temperaturat minimale do të lëvizin prej -2 deri në 0°C, ndërsa ato maksimale prej 3 deri në 7°C.