Sot mot me diell, temperaturat deri në 7°C

Lajme

27/12/2025 08:04

Ditën e sotme mbi vendin tonë parashikohet të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell në orët e mëngjesit.

Megjithatë, më pas gjatë ditës pritet vranësirat të tërhiqen.

Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi i veriut, me shpejtësi prej 10-35 km/h.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej -2 deri në 0°C, ndërsa ato maksimale prej 3 deri në 7°C.

