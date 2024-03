Sot mot me diell, priten edhe erëra të forta Lop Gjatë ditës së enjtë do të mbajë mot kryesisht me diell dhe erë, që frynë mjaft e fuqishme nga jugperëndimi 7-16m/s, me hove edhe mbi 20m/s në pjesë të Dukagjinit e Drenicës. Temperaturat maksimale shkojnë deri në 17C e 19C, njofton Prishtina Weather.