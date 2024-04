Sot mot me diell dhe vranësira Për të enjten parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira. Gjatë orëve të pasditës dhe mbrëmjes, nuk përjashtohet mundësia për ndonjë reshje të izoluar në zona të caktuaram shkruan Meteo Kosova. Era do fryjë drejtimesh të ndryshme por më dominues do të jetë nga veriperëndimi, me shpejtësi prej 15 deri në 37 kilometër në…