Sot mot i ndryshueshëm në Kosovë, këto pritet të jenë temperaturat Për të premten parashikohet të mbajë mot me vranësira dhe intervale të shkurta me diell, ku në orët e mëngjesit pritet të ketë reshje të pakta në zona të caktuara, kryesisht në formë të borës. Dita do të vijojë me vranësira dhe intervale me diell. Sipas Meteo Kosova, era do të fryjë kryesisht nga kuadrati…