Sot mbahet Samiti i Ballkanit Perëndimor kundër Diskriminimit Racor, merr pjesë edhe Kurti Sot do të mbahet Samiti i Ballkanit Perëndimor kundër Diskriminimit Racor “Mësimet e nxjerra, rekomandimet, dhe hapat e mëtutjeshëm në luftimin e diskriminimt racor – antigjipsizmit”. Ky Samit pritet të mbahet me fillim nga ora 10:00. Në Samitin e Ballkanit Perëndimor kundër Diskriminimit Racor do të marrë pjesë edhe kryeministri Albin Kurti.