Sot mbahet mbledhje komemorative në nderim të jetës dhe veprës së këngëtarit Shemsi Krasniqi
Teatri Kombëtar i Kosovës ka bërë të ditur se sot, në orën 13:00, do të mbahet një mbledhje komemorative në nderim të këngëtarit të njohur Shemsi Krasniqi – Shemi, i cili u nda nga jeta më 22 dhjetor 2025. Ky takim ka për qëllim të kujtojë jetën, karrierën dhe kontributin e tij të jashtëzakonshëm në…
ShowBiz
Teatri Kombëtar i Kosovës ka bërë të ditur se sot, në orën 13:00, do të mbahet një mbledhje komemorative në nderim të këngëtarit të njohur Shemsi Krasniqi – Shemi, i cili u nda nga jeta më 22 dhjetor 2025.
Ky takim ka për qëllim të kujtojë jetën, karrierën dhe kontributin e tij të jashtëzakonshëm në muzikën shqiptare.
Në njoftimin e publikuar nga Teatri Kombëtar, theksohet se familja, miqtë dhe bashkëpunëtorët janë të ftuar të marrin pjesë për të shprehur respekt dhe për të nderuar artistin e lartpërmendur.
Krasniqi ishte vokalisti legjendar i “Ilirët”, një nga grupet më të njohura në skenën muzikore shqiptare, dhe ka lënë pas një trashëgimi të pasur me këngë që kanë shënuar breza të tërë.
Mbledhja komemorative në Teatrin Kombëtar do të shërbejë si një moment reflektimi dhe ngushëllimi për komunitetin artistik, miqtë dhe fansat, duke nderuar zërin dhe veprën e Shemit.
Ky njoftim është shpërndarë në faqen zyrtare në Facebook të Teatrit, duke ftuar të gjithë ata që e deshën dhe e respektuan artistin që të jenë pjesë e këtij homazhi solemn.
Për rikujtim, i njëjti ishte 64-vjeç. /Telegrafi/