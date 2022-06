Sot mbahet gara për Çmimin e Madh të Azerbajxhanit

Sot do të mbahet gara në Formula 1 për Çmimin e Madh të Azerbajxhanit.

Në Baku të Azerbajxhanit do të zhvillohet gara e radhës në Formula 1.

Pritet të zhvillohet një garë e ngushtë, pasi ashtu ndodhi në ato kualifikuese.

Ferrari dhe Red Bull krijuan një garë tejet interesante.

Nga pozita e parë do të fillojë Leclerc, pasi përfundoi i pari në ndeshjet kualifikuese.

Pas tij do të jenë pilotët e Red Bullit, me Sergio Perez dhe Max Verstappen, ndërsa Carlos Sainz do garojë nga pozita e katërt.

Lewis Hamilton ka përfunduar në vendin e gjashtë, andaj nga aty do të fillojë sot.

Gara për Çmimin e Madh të Azerbejxhanit zhvillohet sot me fillim nga ora 13:00./Lajmi.net/