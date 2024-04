Sot mbahet ceremonia për ndarjen e granteve për përfituesit nga Programi i Vetëpunësimit Sot do të mbahet ceremonia për ndarjen e granteve për përfituesit nga Programi i Vetëpunësimit zbatuar nga Agjencia e Punësimit të Republikës së Kosovës në bashkëpunim me GIZ. Gjatë ceremonisë, përfituesve të granteve do të ju drejtohen me një fjalë rasti Hekuran Murati, Ministër i Financave, Punës dhe Transfereve, David Oberhuber, Drejtor i GIZ Kosova…