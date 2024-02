Sot lëshohet në funksion Rezonanca Magnetike në Spitalin Regjional të Prizrenit Sot në Spitalin Regjional të Prizrenit do të bëhet përurimi dhe njëkohësisht lëshimi në funksion i Rezonancës magnetike. Kjo do të jetë e vendosur në pjesën e Shërbimeve radiologjike, shkruan lajmi.net. Ceremonia pritet të filloj në ora 12:15, ku do të marrin pjesë edhe Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia.…