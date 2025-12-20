Sot kryesisht mot me diell, mjegulla dhe vranësira lokale
Mbi vendin tonë sot parashikohet të mbajë mot me diell, përderisa mjegulla dhe vranësirat e ulëta pritet të jenë prezente nëpër lugina dhe ultësira, të cilat pritet të tërhiqen gjatë ditës, veçanërisht në Rrafshin e Kosovës.
Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 4-18 km/h.
Temperaturat minimale do të lëvizin prej -2 deri në 2°C, ndërsa ato maksimale prej 3 deri në 8°C.