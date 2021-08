Me këtë rast presidenti i Federatës, Agim Ademi do të mbajë një fjalim, derisa mediat do të kenë qasje edhe në qendrat mobile të VAR-it për të parë se si do të funksionojë i gjithë sistemi VAR në futbollin e Kosovës.

Superkupa ndërmjet Prishtinës dhe Llapit do të jetë ndeshja e parë zyrtare në të cilën do të implementohet sistemi VAR.

Ky sistem fillimisht është testuar në disa ndeshje miqësore, dhe duket se gjithçka është gati që të filloj të përdoret në gara zyrtare.