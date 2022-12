Sot gjysmëfinalja e parë e Kupës së Botës – Argjentina e Messit “all in” për fitore ndaj Kroacisë Sot, më fillim nga ora 20:00 do të luhet gjysmëfinalja e parë e Kupës së Botës. Argjentina e Lionel Messit do të sfidohet nga Kroacia, transmeton lajmi.net. Të dyja skuadrat e kanë jetike fitoren, në mënyrë që t’i përmbushin pritshmëritë që tifozët kanë për to. Kroacia synon që ta përsërisë suksesin e Botërorit të kaluar,…