Sot FSK-ja në Gërmi, do të realizojë stërvitje ushtarake
Gjatë ditës së sotme Forca e Sigurisë së Kosovës do të kryejë stërvitje ushtarake në zonën e Gërmisë.
Siç ka njoftuar Komuna e Prishtinës në Facebook, gjatë ditës do të ketë marshim kondicional të FSK-së. Kjo nënkupton prani të pjesëtarëve të FSK-së në terren dhe lëvizje të këmbësorisë.
Komuna ka thënë se aktiviteti është në kuadër të planit të rregullt stërvitor dhe nuk ka arsye për shqetësim
“Ju njoftojmë se FSK – Forca e Sigurisë së Kosovës, bazuar në planin e saj të stërvitjeve, më 15 nëntor 2025 do të realizojë një stërvitje ushtarake, marshim kondicional në zonën e Gërmisë. Gjatë kësaj periudhe do të ketë lëvizje të këmbësorisë dhe prani të pjesëtarëve të FSK-së në terren. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të planit të rregullt stërvitor dhe nuk ka arsye për shqetësim”, thuhet në njoftim.