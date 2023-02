​Sot fillon gjykimi ndaj Pjetër Shalës Në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë sot (e martë) fillon gjykimi ndaj ish-pjesëtarit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Pjetër Shala, ndaj të cilit rëndojnë akuza nën pretendimin për krime lufte. Seanca është paralajmëruar se do të fillojë në ora 9:30, por do të transmetohet me 45 minuta vonesë (ora 10:15) Në paraqitjen e…