​Sot fillon faza e eliminimit në Euro2024, këto janë të gjitha çiftet

Sot fillon 1/8-ta e Kampionatit Evropian që po mbahet në Gjermani. Pas një pauze dyditore, 16 kombëtaret më të mira të fazës së grupeve do të garojnë për trofeun e kampionit të Evropës.

Ndeshjet e para të fazës eliminatore do t’i luajnë Zvicra dhe Italia në orën 18:00 në stadiumin Olimpik të Berlinit, ndërsa mikpritësit Gjermania dhe Danimarka në orën 21:00 në Signal Iduna Park të Dortmundit.

Zvicra dhe Italia do të hapin fazën e dytë nga ora 18:00. Skuadrat e dyta janë nga grupet A dhe B, me Zvicrën vetëm tre minuta larg fitimit të grupit përpara Gjermanisë nikoqire. Para kësaj ndeshjeje, zviceranët janë ende të pamposhtur në Euro – ata mundën Hungarinë dhe barazuan me Skocinë dhe gjermanët.

Italianët fituan katër pikë në fazën e grupeve. Pas fitores hapëse ndaj Shqipërisë, ata u mundën nga Spanja dhe më pas deri në minutën e 98-të përballeshin me disfatën edhe ndaj Kroacisë. Megjithatë, ata shënuan për 1:1 dhe kështu shpëtuan veten dhe e përjashtuan Kroacinë nga Euro.

Në dramën e përmendur më parë kundër Zvicrës, Gjermania siguroi vendin e parë në Grupin A, gjë që i dha një provë në raundin e dytë me Danimarkën, e cila ishte e dyta në Grupin C. Gjermanët fituan gjashtë pikë në dy raundet e para me një gol-diferencë 7:1, por Zvicra tregoi se është e pambrojtur dhe i mori dy pikë.

Nga ana tjetër, Danimarka ende nuk njeh humbje, por as fitore. Ajo luajti 1:1 me Slloveninë dhe Anglinë, dhe 0:0 me Serbinë në xhiron e fundit i mjaftuan për të kaluar. Gjermania ka statusin e favoritit në fushën e shtëpisë në Dortmund, por Danimarka deri më tani është dëshmuar si një ekip i fortë dhe nuk duhet të harrojmë se ka luajtur në gjysmëfinale të Euros tri vjet më parë.

Ndeshja Gjermani – Danimarkë nis nga ora 21:00.