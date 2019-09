Sot feston ditëlindjen këngëtari i njohur

Yll Limani sot feston ditëlindjen, këngëtari ka mbushur 25 vite jetë dhe për këtë ditë të veçantë ai ka ndarë edhe një video të veçantë, shkruan lajmi.net.

Në videon e publikuar në llogarinë e tij në Instagram mund ta shohim artistin në fëmijërinë e hershme.

Ai ka lënë edhe një shkrim pranë postimit ku thotë: I urrej ditelindjet, por i du njerezit qe e rrethoj veten me ta cdo dite, e qe m’japin dashuri, lumturi edhe kujtime te mira. Yllit te vogel ne video s’ju kish besu qe ni dite ka me jetu andrren e tij, e qe njerezit kane me e dasht e perkrah sic beni ju”. /Lajmi.net/