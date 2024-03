Sot do të organizohet konferenca e “Javës së Gruas”, Osmani prezentë në këtë organizim Sot do të organizohet konferenca e “Javës së Gruas”, ndërsa presidentja e vendit, Vjosa Osmani do të jetë prezentë në këtë organizim. Ky organizim është organizuar nga Instituti Kombëtar Demokratik, dhe do të mbahet sot në orën 10:00. Në lidhje me këtë konferencë, presidentja e vendit, Vjosa Osmani, nga ora 10:10 do të mbajë adresimin…