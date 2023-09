Sot diplomojnë rekrutët e rinj të FSK-së Gjatë ditës së sotme duke filluar nga ora 10:00 do të diplomojnë rekrutët e rinj të FSK-së. Ceremonia do të mbahet në kazermën “Skënderbeu” në Ferizaj. Kjo do të jetë ceremonia e diplomimit të rekrutëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës , Gjenerata 01-2023./Lajmi.net/